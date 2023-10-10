Трафик ввозимых на Урал товаров увеличился за год на 15-20%

За год трафик ввозимых на Урал товаров увеличился в среднем на 15-20%, сообщили в пресс-службе ММПО Кольцово. Основным поставщиком товаров в Россию является Китай. Оттуда ввозят около 90% заказов, большая часть которых (99%) - это приобретенные в интернет-магазине товары.

По словам заместителя директора макрорегиона Урал ПО «Почта России» по логистике Сергея Волегова, в основном, в ММПО Кольцово отправления доставляются на автомобилях. За сентябрь сотрудники ММПО приняли 39 автомобилей.

Среди тенденций господин Волегов отметил, что за год количество отправлений уменьшилось с 11,7 млн штук до 9,3 млн штук. Но тоннаж посылок увеличился на 30% и составил свыше 3,2 тыс. тонн. По его словам, люди стали заказывать более тяжелые товары, а китайские отправители стали консолидировать товары одного заказчика.

Анастасия Таначева

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