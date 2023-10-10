Мосбиржа начала торги паями фонда на акции средней и малой капитализации

На Московской бирже (MOEX: MOEX) 10 октября под управлением УК «Первая» стартовали торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) «Акции средней и малой капитализации» под тикером SBSC. Торговый код повторяет одноименный индекс Мосбиржи с полной доходностью «брутто» (MESMTR). С запуском торгов паями нового фонда общее количество БПИФов, созданных на базе российских акций, составит 17.

В состав индекса входят акции компаний, специализирующихся на IT, недвижимости, ритейле, лесной промышленности, добыче полезных ископаемых (нефть, газ, металлы), а также транспорте и электроэнергетике. В том числе ценные бумаги «Полиметалла» (MOEX: POLY), «Ростелекома» (MOEX: RTKM), «Аэрофлота» (MOEX: AFLT), VK (MOEX: VKCO) и HeadHunter.

Стоимость пая на момент формирования фонда — 10 руб., минимальный объем покупки — один пай. Торги и расчеты проводятся в рублях. Комиссия и расходы фонда составляют не более 1,2% в год от стоимости чистых активов фонда. Все полученные дивиденды реинвестируются в фонд.