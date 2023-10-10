Альфа-Банк открыл первый phygital-офис в Кореновске

В рамках развития сети Альфа-Банк открывает офисы в формате phygital* в новых городах. Кореновск стал 390-м офисом в стране, где открылся новый офис Альфа-Банка, и пятнадцатым городом присутствия Альфа-Банка в Краснодарском крае.

Располагается новый офис в самом центре города на улице Красной, 112. Как и в других отделениях, здесь собраны все услуги, предлагаемые банком своим клиентам.

Примечательно и то, что в таком формате здесь предоставляются услуги не только физлицам, но и предпринимателям. Компании здесь могут получить весь спектр финансовых услуг от расчетно-кассового обслуживания до широкой линейки кредитных продуктов. Выбрать оптимальный пакет услуг и подходящие условия кредитования помогут профессиональные менеджеры.

«Еще недавно для решения сложных вопросов нашим клиентам приходилось приезжать в наш офис в Краснодар, а теперь мы ждем всех в новом современном пространстве, в котором органично совмещаются передовые цифровые сервисы и приятное общение с профессиональными сотрудниками. Для жителей Кореновска теперь доступны самые популярные наши продукты — бесплатная Альфа-карта с кешбэком и легендарная бесплатная кредитная карта 365 дней без процентов. Для предпринимателей гибкие тарифы и кредитные предложения»,— рассказал Региональный Управляющий Альфа-Банком в Краснодарском крае Кирилл Шаталов.

* phygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов.

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