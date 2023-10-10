H&P: количество мультимиллионеров в мире за год выросло на 12%

Количество долларовых мультимиллионеров, чье состояние превышает $100 млн, за год выросло на 12%, следует из совместного доклада Henley & Partners (H&P) и New World Wealth. По состоянию на июнь 2023 года их было 28,4 тыс. по всему миру.

Больше всего их проживает в США — 38% от их общего количества. А в десятке городов-лидеров по числу проживающих в них лиц с состоянием более $100 млн сразу четыре представителя Штатов, три из которых сформировали лидирующую тройку рейтинга: Нью-Йорк (775), область залива Сан-Франциско (692) и Лос-Анджелес и его пригороды (504). На четвертом месте расположился Лондон (388), который оказался единственным представителем Великобритании во всем рейтинге. Далее в списке четыре азиатских мегаполиса — Пекин, Шанхай, Сингапур и Гонконг. Замыкают десятку лидеров Чикаго и Париж.

Москва расположилась на 17-месте. В российской столице проживают 205 человек, чье состояние превышает $100 млн. Из них 23 являются долларовыми миллиардерами.

Кирилл Сарханянц