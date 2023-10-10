Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

H&P: количество мультимиллионеров в мире за год выросло на 12%

Количество долларовых мультимиллионеров, чье состояние превышает $100 млн, за год выросло на 12%, следует из совместного доклада Henley & Partners (H&P) и New World Wealth. По состоянию на июнь 2023 года их было 28,4 тыс. по всему миру.

Больше всего их проживает в США — 38% от их общего количества. А в десятке городов-лидеров по числу проживающих в них лиц с состоянием более $100 млн сразу четыре представителя Штатов, три из которых сформировали лидирующую тройку рейтинга: Нью-Йорк (775), область залива Сан-Франциско (692) и Лос-Анджелес и его пригороды (504). На четвертом месте расположился Лондон (388), который оказался единственным представителем Великобритании во всем рейтинге. Далее в списке четыре азиатских мегаполиса — Пекин, Шанхай, Сингапур и Гонконг. Замыкают десятку лидеров Чикаго и Париж.

Москва расположилась на 17-месте. В российской столице проживают 205 человек, чье состояние превышает $100 млн. Из них 23 являются долларовыми миллиардерами.

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...