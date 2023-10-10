Жители Кубани назвали самыми престижными профессии топ-менеджера и программиста

По мнению жителей Краснодарского края, самыми престижными являются профессии директора/топ-менеджера и программиста/разработчика. Исследование провел рекрутинговый портал HH.ru. В пятерку лидеров по престижности также вошли профессии президента, предпринимателя и аналитика.

Профессии директора/топ-менеджера и программиста/разработчика набрали по 16% голосов, оказавшись на первом и втором местах рейтинга. За президента проголосовали 12% опрошенных, за предпринимателя и аналитика — по 9%. По 5% респондентов отдали голоса за профессии инженера и депутата, 4% — за финансового директора, еще по 3% — за юриста и врача.

В целом по стране, как следует из сообщения пресс-службы портала, самой престижной сотрудники назвали профессию директора/топ-менеджера (21% голосов). Ранее такой опрос портал проводил в 2020 году, с тех пор больше людей стали голосовать за профессии президента, депутата, предпринимателя и инженера.

Наименее престижными жители Кубани назвали профессии уборщика (16%), охранника (14%), дворника (11%). По 9% опрошенных выбрали в качестве наименее престижных профессии оператора call-центра и курьера. Еще 7% опрошенных проголосовали за ассенизатора.

«Необычная ситуация сложилась с профессией депутат/госслужащий — она одновременно набрала много голосов как наиболее и наименее престижная»,— отмечается в пресс-релизе.

Подавляющее большинство опрошенных кубанцев (67%) считают, что профессию делает престижной уважение в обществе. Многие респонденты отдали голос за высокую зарплату (61%). Показателем престижности жители края также считают возможность приносить большую пользу людям (46%) и сложность получения профессии (32%).

Вячеслав Рыжков

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