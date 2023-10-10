В Краснодаре появится бесплатная парковка у дома купца Лихацкого

Власти Краснодара организуют бесплатную парковку рядом с домом купца Лихацкого, сообщает пресс-служба администрации города. Жителям Краснодара предложили проголосовать по вопросу того, как использовать площадку до момента начала реконструкции объекта. Вариант с организацией бесплатной парковки набрал наибольший процент голосов — 40%.

Вторым по популярности стал вариант размещения здесь площадки для выгула собак (33,41%). Также был предложен вариант «оставить все как было» (за него проголосовали 13,61% опрошенных) и разместить на участке платную парковку (1,66%).

«Временное использование исторического квартала в районе Дома купца Лихацкого продлится до старта реконструкции. Проектом предполагается обустройство территорий, которые находятся внутри и не видны с пешеходной части улиц»,— пояснили в пресс-службе администрации Краснодара.

Анастасия Назарова