Правительство Петербурга предложило заморозить закон о реновации еще на год

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес законопроект о продлении заморозки отдельных положений закона о комплексном развитии территории еще на год, до 1 января 2025 года. Документ был опубликован на официальном сайте администрации города 10 октября.

Проект поступил на антикорупционную экспертизу. Документом предлагается внести изменения в статью 1 закона Петербурга от 12.10.2022 «О приостановлении действия отдельных положений Закона Петербурга «О градостроительной деятельности в Петербурге» в части комплексного развития территории жилой застройки в Петербурге». До этого в законе заморозка предполагалась до 1 января 2024 года.

Как ранее сообщал «Ъ-СПб», закон о реновации был принят Заксобранием Петербурга в июне 2022 года, но в сентябре того же года он был приостановлен по инициативе губернатора Александра Беглова. Решение о приостановке отдельных норм закона было принято после критики жителей «хрущевок». В администрации заявляли, что планируют внести изменения в закон с учетом мнений граждан. С сентября 2022 года в Заксобрании работает общественный штаб, который разрабатывает предложения по совершенствованию закона.

Основные споры вокруг закона связаны с определением критериев домов, подлежащих расселению (к ним относятся все хрущевки 1957–1970-х годов постройки), а также с условиями переселения. Гражданам не гарантируется, что новое жилье будет находиться хотя бы в том же районе, где находилось старое (хотя некоторые депутаты предлагали ограничить зону расселения одним муниципалитетом), и будет таким же по метражу. Кроме того, закон не оставляет горожанам возможность выбирать между компенсацией за жилье и получением новой квартиры.

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