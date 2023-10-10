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Коммерсантъ FM
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Экс-министру соцзащиты Забайкалья дали пять лет за плохой ремонт ПНИ

Центральный районный суд Читы признал виновным экс-министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края Андрея Федотова в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкалья, бывший чиновник был взят под стражу в зале суда, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

«В суде установлено, что в период с мая по декабрь 2018 года экс-министр при содействии директора Хадабулакского психоневрологического дома-интерната привлек к капремонту учреждения компанию-подрядчика, руководителем которой являлся родственник министра. Ремонт проходил за счет субсидий из регионального бюджета в размере 12,4 млн рублей, проведен некачественно, но подрядчику были подписаны акты о приемке и перечислено финансирование»,— отмечается в сообщении.

Как сообщили «Ъ» в краевой прокуратуре, решение суда было вынесено 9 октября. Помимо экс-министра еще одним фигурантом уголовного дела стала директор психоневрологического дома-интерната, приговоренная к трем годам лишения свободы по той же статье Уголовного кодекса. Оба подсудимых свою вину не признали. Решение суда не вступило в законную силу. В качестве дополнительного наказания чиновникам запретили занимать госдолжности на срок до двух лет после отбытия наказания. Обвиняемые также должны возместить ущерб государству.

В региональном УФСБ, выявившем преступление, сообщают также, что руководитель компании-подрядчика был осужден ранее по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом в размере 200 тыс. руб.

Влад Никифоров, Иркутск

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