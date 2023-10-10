Саратовский губернатор анонсировал расселение общежития у вокзала

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил о начале расселения процесса расселения общежития железнодорожников на Привокзальной площади.

Как рассказал глава региона в своем Telegram-канале, жители дома неоднократно просили расселить здание. Именно с этой целью «ПривЖД» передало здание городу в 2020 году, однако с тех пор администрация города никаких действий не предпринимала.

«Сейчас по нему (дому на Привокзальной 12-„Ъ-Средняя Волга“) есть несколько юридических тонкостей — здание передали муниципалитету в статусе нежилого. Чтобы предоставить гражданам новое жилье, городская администрация переводит его в жилые помещения», — рассказал глава региона.

Никита Маркелов

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