В профильных классах новосибирских школ будут изучать беспилотники

В следующем учебном году в школах Новосибирской области появятся профильные классы, в которых ученики будут изучать беспилотные авиационные системы (БАС). Об этом на пресс-конференции 10 октября сообщил заместитель министра образования региона Владимир Щукин.

По его словам, актуальность такого обучения обусловлена тем, что беспилотники активно используются в сельском хозяйстве, геодезии, энергетике, ЖКХ. «Планируется подготовка школьников в сфере разработки, производства и эксплуатации БАС, увеличение количества детей, занимающихся в кружках технического творчества»,— сказал замминистра.

По данным министерства образования Новосибирской области, к настоящему времени в регионе открыт 301 специализированный класс (авиастроительные, естественнонаучные, инженерные, математические, медицинские и педагогические). В них обучается 7,3 тыс. школьников.

В сентябре этого года власти области сообщали о том, что регион включен в реализацию нацпроекта по развитию БАС.

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Валерий Лавский