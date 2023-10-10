В Казани завершилось строительство первого этапа Вознесенского тракта

В Казани рабочие завершили строительство первой очереди Вознесенского тракта на участке от Гвардейской до проспекта Победы. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Казани Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Общая протяженность данной части тракта составила 3,8 км. В рамках строительства возвели три подземных пешеходных перехода, путепровод через железную дорогу, внутриквартальные и дополнительные проезды, выполнили устройство барьерных ограждений, тротуаров, остановочных павильонов. Кроме того, рабочие благоустроили и озеленили данную часть тракта.

"Ъ-Казань"