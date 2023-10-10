Эксперты столкнулись на таежной дороге

Как стало известно «Ъ», в Иркутской области в разгаре судебный процесс по делу главы ООО «Куйтунское ЖКХ» Александра Аникина. Предпринимателя, чья фирма традиционно занимается в таежных городах ремонтом объектов социального назначения и которого за работу благодарил губернатор региона, обвиняют в хищении 5,7 млн руб. при обустройстве дороги между двумя труднодоступными населенными пунктами. Защита подсудимого настаивает, что экспертиза стоимости работ была проведена неверно. По инициативе адвокатов исследование провели специалисты из Петербурга, которые пришли к выводу, что предприниматель сделал даже больше обещанного, но на фабулу дела это не повлияло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении учредителя и гендиректора ООО «Куйтунское ЖКХ» Александра Аникина было выделено из другого, возбужденного ранее в отношении и. о. руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом Куйтунского района Дарьи Афанасьевой, которой инкриминировалось превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Согласно версии следствия, в апреле 2020 года госпожа Афанасьева и господин Аникин заключили договор на ремонт дороги между двумя труднодоступными населенными пунктами. Сначала речь шла об участке 2 км, но с учетом заключенного позже по предложению местной администрации допсоглашения общая протяженность дороги, которую предстояло отремонтировать, составила более 40 км, а стоимость ремонта — около 5,7 млн руб. Расследование было начато по инициативе сотрудников регионального УФСБ, которые усмотрели в действиях фирмы господина Аникина нарушения. Свои выводы они направили в Куйтунский межрайонный следственный отдел СКР, который и возбудил дело в отношении гендиректора ООО.

Согласно версии следствия, Александр Аникин подделал документы о производстве работ, предоставив ложные сведения об их объеме и стоимости, а также затраченных материалах. Тем не менее, говорится в обвинении, оговоренные основным контрактом и допсоглашением деньги его фирма получила. Следствие вменило господину Аникину ущерб на всю стоимость договоров — около 5,7 млн руб. Имущество бизнесмена, который, к слову, является многодетным отцом, было арестовано. Сначала обвиняемый находился под домашним арестом, но после обращения его защиты к бизнес-омбудсмену по Иркутской области адвокатов приняли руководители областных следственного управления СКР и прокуратуры, а затем господина Аникина отпустили под подписку о невыезде.

Защита предпринимателя с самого начала следствия настаивала на необоснованности выводов экспертов, которые легли в основу обвинения.

Адвокаты отмечали, что строительно-техническая экспертиза была проведена специалистами коммерческой организации в рамках уголовного дела Афанасьевой до того, как началось расследование в отношении гендиректора ООО, и поэтому использование ее заключения в деле Аникина грубо нарушает закон.

«Выводы экспертизы сводятся к тому, что ремонтные работы на автодороге не проводились вовсе, поэтому и ущерб по делу равен сумме всех денежных средств, выделенных в рамках муниципального контракта в полном объеме с учетом дополнительного соглашения,— пояснил “Ъ” представляющий интересы господина Аникина адвокат Дмитрий Панфилов.— Однако в самом деле имеются показания рабочих, которые очень подробно рассказали, что в указанный в деле период времени они проводили ремонтные работы на автодороге на протяжении всей ее длины — около 40 км — в полном объеме». Юрист при этом подчеркнул, что его подзащитный много лет занимается ремонтом объектов социального назначения — школ, дорог, детских садов, и никогда к его работе не было никаких нареканий. Напротив, за один из объектов он получил благодарность от губернатора региона.

Защита предпринимателя инициировала еще одно исследование — в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете. В заключении специалистов этого учреждения говорится, что при проведении предыдущих строительно-технических экспертиз были допущены многочисленные нарушения, а реальная стоимость проведенных фирмой господина Аникина работ с учетом цены на использованные материалы соответствует указанной в контракте.

Основываясь на заключении петербургских экспертов, защита предпринимателя еще во время расследования обратилась к следователю с несколькими ходатайствами о проведении новой комиссионной экспертизы, однако получила отказ.

На обращения в вышестоящие следственные органы и в прокуратуру адвокаты получили ответы, что следователь является самостоятельным процессуальным лицом и сам определяет ход расследования уголовного дела, а его вполне устраивает заключение эксперта коммерческой организации.

«Впрочем, однажды следователю были даны указания принять меры, направленные на установление стоимости фактически выполненных ремонтных работ для установления размера причиненного ущерба либо его отсутствия,— сказал адвокат Панфилов.— Однако и после этого он пятый раз предъявил Александру Аникину обвинение в мошенничестве и вновь вменил ему сумму ущерба, равную стоимости всего муниципального контракта».

Кроме того, отметили представители предпринимателя, уже вступил в силу приговор, вынесенный по делу госпожи Афанасьевой (ей назначили штраф), в котором четко говорится, что вина администрации заключалась в неправильном оформлении документов и что господин Аникин никого не обманывал, разве что речь может идти о полноте ремонта.

В итоге предпринимателю инкриминировали особо крупное мошенничество и подделку документов (ст. 159 и ст. 327 УК РФ). Сейчас дело слушается в Куйтунском райсуде Иркутской области. На ближайшее заседание запланирован, не исключено, ключевой допрос — перед судом в качестве свидетеля предстанет эксперт, выводы которого легли в основу уголовного дела. Защита рассчитывает, что по результатам допроса суд назначит новую экспертизу по делу.

Александр Александров