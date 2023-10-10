В Ростовской области расширят круг лиц, получающих льготы участника СВО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев внес в донское Законодательное собрание поправки к закону о региональных налогах, которые должны уточнить условия получения льгот для участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Так, в законопроекте уточнено, что льготы по транспортному налогу могут получить все участники специальной военной операции, зарегистрированные по месту проживания в Ростовской области, а не только те, кто заключил контракт на территории региона. Норма будет действовать также и в отношении членов семей участников СВО — супругу (супруга), несовершеннолетних детей, родителей (усыновителей).

«Действие поправок, в случае их одобрения законодателями, предлагается распространить на уплату транспортного налога за периоды 2021, 2022 и 2023 годов»,— сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Анастасия Назарова