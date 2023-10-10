Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ВС Башкирии отменил приговор осужденному за торговлю военными билетами

Верховный суд Башкирии изменил вынесенный первой инстанцией приговор предпринимателю Фариту Самигуллину, осужденному за мошенничество, посредничество во взяточничестве и дачу взятки должностному лицу. По итогам рассмотрения апелляционной жалобы ему назначено четыре года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком и штрафом в размере 1,5 млн руб., сообщили «Ъ-Уфа» в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в начале июля господин Самигуллин был приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 3 млн руб. В суде было установлено, что фигурант уголовного дела за взятки помогал призывникам получать военные билеты и отсрочку от службы в армии, а также сдавать экзамены в вузе.

Апелляционное представление на приговор господину Самигуллину подавала также прокуратура республики. В ведомстве просили приговорить предпринимателя к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...