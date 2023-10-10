ВС Башкирии отменил приговор осужденному за торговлю военными билетами

Верховный суд Башкирии изменил вынесенный первой инстанцией приговор предпринимателю Фариту Самигуллину, осужденному за мошенничество, посредничество во взяточничестве и дачу взятки должностному лицу. По итогам рассмотрения апелляционной жалобы ему назначено четыре года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком и штрафом в размере 1,5 млн руб., сообщили «Ъ-Уфа» в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в начале июля господин Самигуллин был приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 3 млн руб. В суде было установлено, что фигурант уголовного дела за взятки помогал призывникам получать военные билеты и отсрочку от службы в армии, а также сдавать экзамены в вузе.

Апелляционное представление на приговор господину Самигуллину подавала также прокуратура республики. В ведомстве просили приговорить предпринимателя к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Наталья Балыкова

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