Промпроизводство Кузбасса осталось на прошлогоднем уровне по итогам января-августа

За январь-август текущего года промышленность Кузбасса снизила производство на 0,1%, до 99,9% к уровню аналогичного период прошлого года. При этом в добывающем секторе и в энергетических отраслях производство выросло на 2,7% и 3,5%, снизилось на 0,1% в обработке и на 38,2% в секторе водоснабжения и обращения с отходами. В добыче угля индекс производства за январь-август 2023 года составил 102,5%, в добыче металлических руд — 108,7%, прочих полезных ископаемых — 109,1%, в предоставлении услуг в добыче полезных ископаемых — 131,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Рост производства за январь-август 2023 года отмечен в таких отраслях обрабатывающей промышленности Кузбасса как производстве машин и оборудования (на 16,3%), пищевых (на 15,7%) и химических продуктов (на 12,4%), резиновых и пластмассовых изделий (на 12,3%), вагонов (на 11,7%).

Снижение производство отмечено в фармацевтике, на 5,6%, металлургии, на 9,2%, в производстве кокса и нефтепродуктов, на 9,7%, электрооборудования, на 10,9%, и напитков, на 11,7%. В июле и в августе отмечено снижение на производстве кокса и нефтепереработке на 41,6% и 45,8% к июлю и августу прошлого года, соответственно. Это связано с остановкой крупнейшего предприятия отрасли в регионе, Яйского НПЗ АО «Нефтехимсервис». Как пояснили в пресс-службе компании, с 15 июля по 15 августа на заводе проводили плановый остановочный ремонт, после чего его работа возобновилась в полном объеме.

Снижалась также выработка электроэнергии в июле-августе: индекс производства к июлю 2022 года составил 85,6%, к августу — 92,1%. Как пояснили в пресс-службе кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания», это было вызвано увеличением притока воды в Енисее и Ангаре и ростом загрузки ГЭС на этих реках, и, соответственно, она была снижена для угольных теплоэлектростанций.

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Игорь Лавренков, Кемерово