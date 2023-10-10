В Татарстане выставили на продажу молочную ферму стоимостью 315 млн рублей

В Чистопольском районе Татарстана продается молочная ферма за 315 млн руб. Объявление опубликовано на портале Avito.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам автора объявления, на территории предприятия имеются 1,2 тыс. голов КРС, а площадь участка составляет 4,2 тыс. га. Покупатель также получит укомплектованный штат сотрудников и сельскохозяйственную технику.

Причина продажи компании связана со сменой места жительства фермеров. Сама ферма находится рядом с деревней Кзыл-Ялан. Конкретный адрес предприятия не указан.

"Ъ-Казань"