В Уфе нашли тело 14-летней девочки в багажнике машины ее матери

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Уфы возбудил уголовное дело по признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) несовершеннолетней, сообщает пресс-служба СКР по Башкирии. Тело 14-летней девушки обнаружили в багажнике автомобиля ее матери в Уфе.

На месте происшествия работают руководство, следователи следственного отдела, а также следователи-криминалисты с сотрудниками полиции. Устанавливается подозреваемый в убийстве.

По данным Telegram-канала Mash Batash, в розыск объявлен 21-летний сводный брат погибшей Сергей Пугачев.

Майя Иванова

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