Две нижегородские пенсионерки в поисках допдохода потеряли более 4 млн рублей

В Нижнем Новгороде две пенсионерки потеряли более 4 млн руб., откликнувшись на предложение заработать на инвестициях. Об этом сообщили в пресс-служба областного ГУВД.

Одной из пострадавших 70 лет. Она рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, представился менеджером инвестиционной компании и предложил вложить деньги в высокодоходный инвестиционный бизнес. Пострадавшая четыре недели общалась с «менеджером».За это время она отправила на неизвестный счет более 2,6 млн руб., из которых 500 тыс. руб. взяла в кредит.

Второй пострадавшей 62 года. Она также откликнулась на предложение незнакомца вложить средства в иностранную фондовую биржу. Злоумышленники пообещали удвоить вложение, и пенсионерка перевела им 2 млн руб.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

Андрей Репин