Война ищет цели

«Хамас» мог готовиться к атаке на Израиль два года. За это время группировке удалось убедить Иерусалим, что она сосредоточена на развитии экономики и не готова к конфликту, пишет Reuters. Источник агентства в службе безопасности Израиля признал, что разведка была обманута «Хамасом». Он рассказал, что боевики даже создали в Газе имитацию израильского поселения и отрабатывали его штурм, в Иерусалиме знали об этом, но не придали значения. Как членам группировки удалось обмануть одну из самых осведомленных разведок мира? И чего добивается «Хамас», учитывая, что долгосрочно силы сторон несопоставимы? Разбирался Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters Фото: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters

В 1947 году ООН утвердила план по разделу Палестины на еврейское и арабское государства. Столицей последнего предполагался Восточный Иерусалим, в него же должен был входить и сектор Газа.

Несмотря на это решение, арабское государство так и не было создано, а регион в результате нескольких войн перешел сначала под контроль Египта, а затем Израиля. В 1993-м Иерусалим и Палестинская освободительная организация договорились о создании арабской автономии на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.

Тогда еврейское государство вывело войска с большей части этих территорий, а полностью покинуло Газу в 2005-м. Через два года группировка «Хамас», недовольная мирным договором с Израилем, взяла сектор под контроль, оставив партии «Фатх» и официальному президенту Палестины большую часть страны.

О том, как сейчас выглядит сектор Газа, рассказал востоковед Андрей Онтиков: «Это очень компактная территория с достаточно большим количеством населения. Здесь чрезвычайно плотная застройка, причем гражданские объекты перемежаются с военными, их используют различные палестинские группировки.

Несколько лет назад много говорилось о разветвленной сети подземных тоннелей из сектора Газа, причем не только на израильскую территорию, но и на египетскую.

Все это использовалось, прежде всего, для контрабанды оружия, строительных материалов, потому что сектор Газа находится в экономической блокаде со стороны Израиля и в значительной степени — со стороны Египта».

Право на существование Израиля не признают обе группировки, но 88-летний лидер «Фатх» Махмуд Аббас от переговоров с Иерусалимом и Западом не отказывается. «Хамас» при этом намного радикальнее, за 35 лет движение организовало больше 1 тыс. терактов.

Но их последние действия, как и реакция на это Израиля, претендуют на звание самого серьезного конфликта в регионе за последние 50 лет. При этом сравнивать военные потенциалы сторон бессмысленно — долгосрочно Израиль, безусловно, сильнее, и он уже пообещал невиданный ответ, называя бомбардировки Газы лишь началом.

Тогда на что рассчитывали боевики, устраивая масштабную атаку на Израиль, в частности, показательно расправляясь с участниками музыкального фестиваля? Вероятно, «Хамас» считает, что Иерусалим не пойдет до конца, как и раньше, говорит востоковед Руслан Сулейманов:

«Если Израиль не пересмотрит свое отношение к палестинскому вопросу, то, думаю, существенных изменений не произойдет. Опять начнется восстановление сектора Газа, будет оказана финансовая помощь со стороны арабо-мусульманского мира, в общем, все как обычно.

Но если Израиль пересмотрит свою политику, тогда грядут масштабные изменения в регионе. Не исключено, что он в таком случае введет свои войска в сектор Газа, как это уже происходило до 2005 года. Но пока я предпосылок для этого не вижу.

На мой взгляд, все идет по тем сценариям, которые мы уже проходили, например, в мае 2021 года. В какой-то момент свое веское слово говорят посредники в лице египтян, и на этом все заканчивается».

Впрочем, пока интенсивность израильского ответа не снижается. Удары по сектору Газа продолжались всю ночь с 9-е на 10-е октября.

Отдельный вопрос в этой истории — как настолько масштабное и кровавое вторжение боевиков пропустил «Моссад», одна из лучших разведок в мире, и его союзники? Тем более, по информации западных СМИ, «Хамас» готовился к операции на протяжении двух лет.

Военный эксперт Валерий Ширяев убежден, что свою роль сыграла недооценка противника: «Российское командование при организации вооруженной борьбы на Украине точно так же исходило из опыта побед 2014-2015 годов. В дальнейшем стало понятно, что театр военных действий совершенно другой.

Сейчас мы видим точно такую же ситуацию в Израиле, когда, основываясь на своих блестящих победах в анамнезе, привычке контролировать все и вся на Ближнем Востоке вокруг себя, Израиль впал в самоуспокоенность».

Совбез ООН между тем никаких действий в связи с конфликтом не принял. 8 октября США потребовали от всех его членов решительно осудить атаки «Хамас». Но, по данным Politico, единой позиции у стран Совбеза нет.

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