Лилию Чанышеву этапировали в Дюртюли накануне рассмотрения апелляционной жалобы

Осужденная за организацию экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ) и участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ) экс-координатор уфимского «Штаба Навального» («Штабы Навального» признаны в РФ экстремистскими и запрещены) Лилия Чанышева (включена Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) вчера была этапирована в следственный изолятор №5 в Дюртюлях. Об этом сообщил адвокат Рамиль Гизатуллин.

В июне Кировский райсуд Уфы приговорил госпожу Чанышеву к семи с половиной года лишения свободы. Бывшему активисту штаба Рустему Мулюкову суд назначил два с половиной года лишения свободы. Оба осужденных подали апелляционные жалобы на приговор, рассмотрение которых назначено на 16 октября.

До сих пор госпожу Чанышеву содержали в следственном изоляторе Уфы. Адвокат Рамиль Гизатуллин сообщил, что подал жалобу начальнику учреждения, в которой заявил, что перевод в Дюртюли нарушает права госпожи Чанышевой на получение квалифицированной юридической помощи и совместную с защитниками подготовку правовой позиции накануне рассмотрения апелляционной жалобы. Он также отметил, что на основании решения Кировского райсуда Лилия Чанышева должна была содержаться в следственном изоляторе Уфы до вступления приговора в силу.

Наталья Балыкова

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