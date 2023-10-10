Жительница Башкирии задержана за попытку убить полуторагодовалого сына

22-летняя жительница Белебеевского района обвиняется в покушении на жизнь своего полуторагодовалого ребенка (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в пресс-службах прокуратуры Башкирии и республиканского СКР. По данным «Ъ-Уфа», это Аида Шафигуллина.

По предварительным данным, 7 октября около трех часов ночи нетрезвая обвиняемая несколько раз ударила ножом в живот полуторагодовалого сына. Поводом для этого стала ссора на почве ревности к сожителю, ушедшему из дома со знакомым, и громкий плач ребенка.

После этого женщина вышла из дома и попросила прохожего вызвать скорую помощь. Ребенка экстренно доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе и прооперировали, он жив.

В настоящее время с обвиняемой проведены первоначальные следственные действия. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, следователи допрашивают очевидцев и свидетелей, изучают жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи.

Установлено, что ранее женщина привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, состоит на профилактическом учете в отделе полиции. Белебеевская межрайонная прокуратура проводит проверку, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего, а также дать оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Майя Иванова

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