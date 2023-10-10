В УБРиР назначен финансовый директор

В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) утверждена новая должность — финансовый директор (CFO), на которую назначен Владимир Слипенькин. Совет директоров поставил перед новым руководителем задачу по формированию эффективной финансовой модели банка.



Владимир Слипенькин более 20 лет работал на руководящих позициях в структурах Сбера, где в разное время курировал финансы, вопросы внутреннего аудита, взаимодействия с корпоративными клиентами. В качестве топ-менеджера территориального банка и руководителя бизнес-блока успешно проявил себя в разработке и реализации стратегий, внедрении централизованного финансового управления, в том числе риск-менеджмента, оптимизации бизнес-процессов. На должность финансового директора УБРиР Владимир Слипенькин пришел с поста генерального директора (CEO) Корпорации развития Московской области.

«Уверен, что приход профессионала такого уровня усилит нашу команду. Управленческий опыт и компетенции Владимира помогут банку в построении новой финансовой модели и достижении наших стратегических целей. Экспертиза нового руководителя будет направлена прежде всего на оценку эффективности процессов и поиск оптимальных с точки зрения ресурсов решений, что в итоге повысит общую результативность банка», — отметил Алексей Долгов, исполняющий обязанности президента УБРиР.

Фото: пресс-служба УБРиР

«Рад присоединиться к команде УБРиР на важном этапе развития банка, когда появилась задача выработать финансовую модель, соответствующую текущей экономической ситуации. Мне близки амбициозность менеджмента и масштаб задач, которые предстоит решать. Обновленная стратегия банка в значительной степени будет опираться на существующий потенциал и внутренние ресурсы. Соответственно, улучшение рыночной позиции будет достигаться за счет интенсивного роста приоритетных направлений и повышения эффективности каждого процесса», — поделился Владимир Слипенькин.

Добавим, что Владимир Слипенькин в 1995 году закончил Иркутскую государственную экономическую академию, в 2012 году получил степень ЕMBA в London Business School (LBS), а в 2023 году прошел повышение квалификации в Высшей школе экономики.

ПАО КБ «УБРИР»