В Ярославле вырос туристический поток

В Ярославле за лето 2023 года туристический поток вырос на 6%. Об этом на общегородском совещании в мэрии сегодня рассказала начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма Варвара Моисеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославль

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Ярославль

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Общий туристический поток в городе Ярославле составил за летний период около 1 млн 350 тыс. человек и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6%»,— сказала госпожа Моисеева.

Мэр Ярославля Артем Молчанов призвал своих подчиненных содействовать развитию гостиничного бизнеса.

«В летний сезон сейчас, с увеличением туристического потока, мест размещения не хватает. Большой интерес к городу, большой интерес к внутреннему туризму. Давайте развиваться в этом направлении»,— сказал господин Молчанов.

Также мэр призвал к следующему туристическому сезону создать единый план событий, которые были бы интересны для туристов и жителей, и регулярно его публиковать.

Антон Голицын