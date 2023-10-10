В челябинском микрорайоне Чурилово обустроят набережную

В 2024 году в Челябинске обустроят набережную в микрорайоне Чурилово. Она появится на берегу Первого озера в районе улицы Эльтонская 2-я. Начальная цена контракта на благоустройство составляет 54,8 млн руб., сообщают в мэрии.

Сейчас территория будущей набережной пустует и не имеет никакой инфраструктуры. Там планируется разместить мультиспортивную арену, детские площадки, роллердром, который на зиму будет превращаться в каток, велодорожки, прогулочные зоны и зоны тихого отдыха. Установят освещение, видеонаблюдение, а также парковки. Обустроят озеленение хвойными и лиственными деревьями, кустарниками и цветниками.

Работы по благоустройству планируется начать в апреле и завершить до конца лета 2024 года. Сейчас администрация Тракторозаводского района Челябинска ищет подрядчика для реализации проекта.

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