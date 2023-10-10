В центре Уфы закрыто движение из-за визита федеральной и иностранных делегаций

В Уфе сегодня до полуночи будет ограничено движение автотранспорта на территории у Конгресс-холла, сообщила пресс-служба мэрии. Перекрыта улица Заки Валиди от перекрестка с улицей Гафури до улицы Генерал-губернатора Перовского. Ограничение связано с подготовкой празднования Дня республики и визитом делегаций правительства России, Беларуси и Абхазии.

Кроме этого, движение будет закрыто по Театральной улице, куда будут приезжать школьные автобусы с участниками церемонии посвящения в «шаймуратовцы». Само мероприятие состоится на Советской площади. Ограничение вводится с с 6:00 до 16:00 10 октября и с 6:00 до 13:00 11 октября.

11 и 12 октября будут перекрыты улица Кирова от Ветошникова до Айской, улица Амурская от дома №60 до дома №91 по Кирова, улица Крестьянская от дома №63 до дома №91 по Кирова. Ограничения вводятся из-за проведения Кафедральным собором Рождества Богородицы крестного хода по случаю принесения Годеновского креста. Движение будет запрещено 11 октября с 16:30 до 21:00, 12 октября с 8:00 до 21:00.

Наталья Балыкова

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