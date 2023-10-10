Банк «Центр-инвест» стал участником платформы цифрового рубля

Банк «Центр-инвест» подписал договор счета цифрового рубля с оператором платформы — Банком России — и присоединился ко второй группе банков, приступивших к подготовке своих систем и процессов к тестированию операций с цифровым рублем.

Цифровой рубль — новая форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным платежным средствам. Задача текущего этапа пилотного проекта — выполнить необходимую подготовку информационных систем банка, чтобы затем отработать на реальных пользователях все процессы, связанные с новым видом национальной валюты, включая открытие счета, его пополнение, оплату товаров цифровыми рублями, переводы между физическими лицами.

«Внедрение цифровой валюты — это качественный сдвиг в области мировых платежей. Участвуя в пилоте по цифровому рублю, мы получаем возможность первыми увидеть все преимущества использования цифровых валют, оказать влияние на формирование будущей платежной инфраструктуры и предложить нашим клиентам новые продукты и услуги», — прокомментировал Заместитель Председателя Совета директоров, директор по инновациям банка «Центр-инвест» Юрий Богданов.

Банк «Центр-инвест» на протяжении долгих лет плодотворно сотрудничает с Центральным Банком, а также участвует в пилотных проектах для развития платежной инфраструктуры России. С 2014 года банк включен в список значимых финансовых учреждений на рынке платежных услуг и ежегодно подтверждает свой высокий статус.

ПАО КБ «Центр-инвест»