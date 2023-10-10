«Россети Тюмень» направили около 3 млн рублей на повышение надежности электроснабжения нефтяного месторождения на Ямале

«Россети Тюмень» провели капитальный ремонт высоковольтной подстанции «Хрустальная» в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Питающий центр обеспечивает электроэнергией Спорышевское месторождение углеводородов, которое разрабатывает «Газпром нефть». На повышение надежности электроснабжения промышленной инфраструктуры энергокомпания направила порядка 3 млн рублей.



Плановый ремонт прошел на основном силовом оборудовании подстанции. Энергетики провели техобслуживание высоковольтных вводов, воздухоосушителя, переключающего устройства регулирования напряжения под нагрузкой, вентиляторов и радиаторов систем охлаждения. Специалисты задействовали 5 единиц спецтехники, в том числе передвижную цеолитовую установку, предназначенную для сушки, нагрева и фильтрации трансформаторного масла.

Капитальный ремонт питающего центра 110 кВ «Хрустальная» состоялся в рамках ежегодной производственной программы «Россети Тюмень». Выполненные мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения Спорышевского месторождения, на котором за время промышленной эксплуатации с 1996 года добыто свыше 43 млн тонн нефти.

АО «Россети Тюмень»