Суд принял заявление о банкротстве челябинского депутата Эркина Маматова

Арбитражный суд Челябинской области принял к рассмотрению заявление о признании банкротом депутата Металлургического районного совета регионального центра Эркина Маматова. Сведения об этом содержатся в картотеке дел.

Заявление о несостоятельности 2 октября подал сам депутат. Сумма его задолженности составляет почти 1,3 млн руб.

Эркин Маматов состоит в совете депутатов Металлургического района Челябинска с 2016 года. Ранее являлся помощником депутата Госдумы РФ Владимира Бурматова на общественных началах. С 2015 по 2021 годы руководил челябинским муниципальным бюджетным учреждением «Спортивный город».

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