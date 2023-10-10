Пункт весогабаритного контроля на трассе до Воткинска перешел в рабочий режим

В Удмуртии сегодня, 10 октября, переходит в рабочий режим пункт автоматического весогабаритного контроля, расположенный на трассе «Ижевск-Воткинск». Это значит, что нарушителям грузоперевозок начнут приходить штрафы. Ранее он работал в тестовом режиме, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев отметил, что ежемесячно на воткинском направлении фиксируется порядка 60 тыс. единиц грузового транспорта. «Проведенные специалистами испытания комплекса показали, что все измерения соответствуют установленным требованиям. Поэтому с сегодняшнего дня АПВГК начинает работу в штатном режиме, что позволит исключить проезд в данном направлении машин с перегрузом, а значит, продлить срок службы покрытия»,— рассказал господин Горбачев.

Если транспортное средство идет с перегрузом, на информационном табло появляется информация с госномером и надписью «Перегруз». Затем данные проверяются в информационном центре, а затем формируется акт результатов и отправляется в контрольно-надзорный орган. Орган формирует постановление о нарушении и начисляет штрафы.

Кроме того, АПВГК в круглосуточном режиме может вычислять интенсивность движения автотранспорта в обоих направлениях, проводить фото и видеофиксацию.