Полиция Магнитогорска нашла горожан, повредивших памятную стелу

В Магнитогорске сотрудники полиции установили личность тех, кто повредил стелу «Город трудовой доблести». К инциденту оказались причастны два подростка 17 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

8 октября в полицию Магнитогорска обратились представители администрации города с заявлением о повреждении одного из элементов памятника. Стела, установленная в сквере Славы Магнитки, состоит из семи части и символизирует трудовой подвиг магнитогорцев.

Поскольку инцидент вызвал общественный резонанс, установление обстоятельств и причастных к происшествию лиц было взято на особый контроль руководством УМВД России по Магнитогорску. После опроса персонала расположенного рядом заведения общественного питания и очевидцев полицейские установили, что к происшествию причастны подростки. Их личности были установлены в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий. Ими оказались два школьника.

Подростки рассказали, что повредили стелу не умышленно: в процессе случайного выстрела из рогатки шарик отрикошетил от тротуарной плитки и разбил один из элементов. Школьники искренне раскаялись в содеянном и принесли свои извинения магнитогорцам. Однако сотрудники полиции продолжают административное расследование, по результатам которого будет принято законное и обоснованное решение.

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