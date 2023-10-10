Удмуртия заняла 43 место в рейтинге благосостояния регионов России
Удмуртия оказалась на 43 строчке в рейтинге благосостояния регионов России по итогам 2022 года. Республика набрала 36,44 баллов, тогда как в предыдущем году показатель был на уровне 33,9. Таким образом, за год республика поднялась на две позиции. Соответствующий список подготовили эксперты РИА Новости.
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались отношение медианных доходов населения к стоимости набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов, а также доля населения с доходами ниже границы бедности и ряд других показателей.
В числе лидеров рейтинга оказались регионы Крайнего Севера и столицы. Здесь высокий дохода позволяет компенсировать уровень цен в них. В частности, первую строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ — 100 баллов, Магаданская область — 97,62, Ненецкий автономный округ — 93,29.