Удмуртия заняла 43 место в рейтинге благосостояния регионов России

Удмуртия оказалась на 43 строчке в рейтинге благосостояния регионов России по итогам 2022 года. Республика набрала 36,44 баллов, тогда как в предыдущем году показатель был на уровне 33,9. Таким образом, за год республика поднялась на две позиции. Соответствующий список подготовили эксперты РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались отношение медианных доходов населения к стоимости набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов, а также доля населения с доходами ниже границы бедности и ряд других показателей.

В числе лидеров рейтинга оказались регионы Крайнего Севера и столицы. Здесь высокий дохода позволяет компенсировать уровень цен в них. В частности, первую строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ — 100 баллов, Магаданская область — 97,62, Ненецкий автономный округ — 93,29.