В Ашинском районе планируют построить больницу и ФОК

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал строительство новой больницы с поликлиникой в Миньяре Ашинского района. Также по итогам рабочего визита в муниципалитет принято решение о проектировании новых и ремонте действующих социально-значимых объектов, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам губернатора, строительство больницы с детской и взрослой поликлиниками в Миньяре начнется уже в следующем году. Кроме того, Алексей Текслер поручил провести обследование и подготовить проект по ремонту здания дворца спорта в Миньяре. Также из-за большого количества обращений в 2024 году будет отремонтирована дорога, соединяющая город с Симом.

По итогам поездки в Сим принято решение разработать проект нового физкультурно-оздоровительного комплекса, поскольку существующие спортивные объекты перегружены. Кроме того, в городе, где родился Игорь Курчатов, планируется создать культурно-образовательное пространство в честь ученого.

В районном центре губернатор поручил проработать вопрос по замене покрытия большого поля в спортивной школе «Металлург». Вместе с ПАО «Ашинский металлургический завод» решено укрепить материально-техническую базу Ашинского индустриального техникума и войти в программу «Профессионалитет».

«Ашинский район очень перспективен. Продолжим развивать дорожную отрасль, социальную сферу, благоустройство, ЖКХ. Места очень красивые, с историей. После реконструкции трассы М5 туристический поток сюда значительно вырастет»,– прокомментировал Алексей Текслер по итога рабочей поездки.

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