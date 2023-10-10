В Соликамске могут переименовать улицу в честь Виктора Баранова

Администрация Соликамского городского округа проводит обсуждение предложения о переименовании улицы Коммунистической в честь скончавшегося депутата заксобрания Виктора Баранова. Голосование проводится в официальной группе городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Предложение изменить наименование улицы поступило от трудовых коллективов АО «Соликамскбумпром», АО «Транспорт», ООО «Соликамская ТЭЦ». По мнению инициаторов, это позволит увековечить память о Викторе Баранове. Выразить мнение о переименовании улицы можно через голосование в опросе округа или направив предложение в письменном виде в комитет по архитектуре и градостроительству СГО. Сроки проведения обсуждения — с 9 по 22 октября.

Напомним, президент АО «Соликамскбумпром», депутат всех четырех созывов заксобрания Прикамья Виктор Баранов скончался 7 сентября 2023 года на 70-м году жизни.