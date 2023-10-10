«Ставки опять повышаются»

Бизнесмен Михаил Фридман переехал из Великобритании в Израиль. Однако по причине эскалации на Ближнем Востоке он сейчас в Москве и собирается чаще бывать в российской столице. Между тем МИД РФ спустя более чем трое суток с начала противостояния рекомендовал согражданам воздержаться от посещения как еврейского государства, так и Палестины. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что ставки для Кремля теперь повышаются и на глобальном уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Михаил Фридман все-таки покинул Великобританию и перебрался, внимание, в Израиль, гражданином которого также является. Сейчас он в Москве и намерен теперь часто бывать в России. Правда, может быть, ему придется здесь несколько задержаться.

Однако обращает на себя внимание общий положительный посыл сообщения: видите, какой большой молодец Михаил Маратович, не то чтобы прямо вернулся в РФ, но уехал из недружественной страны и у нас обещает теперь чаще бывать.

Но все-таки переезжает он в Израиль, а не в Россию. К слову, можно напомнить, что Роман Абрамович тоже вроде бы то ли получил, то ли давно имел израильский паспорт и собирался жить в этой стране. Впрочем, как пишут, Роман Аркадьевич обзавелся еще и подданством Португалии.

К слову, много поступало всякой информации, что, мол, может, и не в самой властной вертикали, но где-то около нее попадаются люди не с теми документами. Получается, Израиль — не чужая страна не только для разных там релокантов, но и для российской элиты.

К чему собственно все это? Нынешний конфликт на Ближнем Востоке серьезный и, видимо, надолго. Отвлечет он внимание от Украины или нет, сказать сложно. Также преждевременно утверждать, что западных оружия и денег на всех не хватит и что все это подтолкнет мирный процесс по Украине, а российские требования в той или иной степени будут выполнены. Пока ничего на это не указывает.

Более того, все может случиться с точностью до наоборот. Сейчас не время делать прогнозы.

Так причем же здесь бедные наши олигархи? При том что и в этом ближневосточном противостоянии Москве предстоит сделать определенный выбор. Отношения с Израилем ухудшились, но не прямо вот совсем. Однако если окончательно от него отвернуться и поддержать, скажем, Иран, значит, многочисленные связи, схемы и другие контакты с еврейским государством, а через него и Западом, которые имели место раньше, фактически прекращаются.

И тут дело даже не в Израиле, а в той компании, в которой Россия оказывается. Попасть в этот клуб, в общем-то, несложно, труднее будет выписаться обратно, если, конечно, вдруг возникнет такое желание.

И вот же беда — на двух стульях здесь не усидеть и тогда опять придется осуждать израильскую военщину, известную всему свету. То есть, иными словами, ставки опять повышаются, причем очень на много порядков.

Это уже не локальный конфликт, а глобальное противостояние. Так что есть о чем подумать на досуге, и, собственно, крупным нашим бизнесменам опять не везет: то санкции, то война, то еще что-то, прямо замкнутый круг какой-то. Не везет им, не везет. Похоже, что нет больше тихих гаваней, где можно переждать лихолетье.

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