В Набережных Челнах задержали администратора экстремистского Telegram-канала

Правоохранители в Набережных Челнах задержали 33-летнего татарстанца, которого подозревают в администрировании экстремистского Telegram-канала. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным следствия, задержанный вел канал, где координировал действия членов запрещенной в РФ организации «Артподготовка» с августа 2022 года по октябрь 2023-го. В частности, он продвигал идеи насильственной смены власти, основ конституционного строя в РФ, а также негативно освещал проведение спецоперации на Украине. Кроме того, в чате и канале распространялись агитационные материалы самой запрещенной организации.

Следствие также полагает, что задержанный передавал подписчикам сведения о различных объектах в Набережных Челнах. Речь идет о КамАЗе, о зданиях ФСБ и военкоматах. Теперь ему грозит до шести лет колонии.