Ростовчане неохотно тратят деньги на оплату услуг ЖКХ

Результаты опроса о том, какие расходы жители Ростова-на-Дону считают наименее приятными, показали, что 46% респондентов неохотно тратят деньги на оплату жилищно-коммунальных услуг. Траты на обучение детей являются неприятными только для 2% опрошенных, сообщает пресс-служба Авито Работа.

Всего в опросе были представлены 20 основных категорий трат. Также среди наименее любимых жителями донской столицы оказались траты на ипотеку и кредиты (30%), покупку лекарств и оплату медицинских услуг (20%). В равной степени неохотно жители Ростова платят за мобильную связь и аренду жилья (16%), а также ремонт и бытовые услуги (15%).

У трудящихся респондентов из Ростова оплата коммунальных услуг и ЖКХ является также и самой крупной статьей расходов — больше трети (37%) отметили, что значительная часть дохода идет именно на оплату коммунальных услуг. Многие ростовчане тратят большую часть зарплаты на продукты питания (27%), ипотеку/кредит (27%), крупные покупки: технику, мебель, отпуск и др. (17%), обслуживание личного автомобиля (15%), а также на лекарства и медицину (11%).

Анастасия Назарова