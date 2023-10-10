Минприроды края прокомментировало заявление «Полазны» об угрозе существования пихтового леса

Министерство природных ресурсов Пермского края прокомментировало заявление центра активного отдыха «Полазна» об угрозе уничтожения пихтового леса в особо охраняемой территории «Лунежские горы» жуком-короедом. Комментарий министерства появился под постом «Полазны» в социальной сети «ВКонтакте».

«Единственным действенным способом предотвратить распространение уссурийского полиграфа является максимально раннее выявление и рубка свежезаселенных деревьев стволовыми вредителями. Рубка должна проводиться до начала вылета вредителя, в то время как вредитель находится под корой (осенне-зимний период). В случае проведенной рубки свежезаселенных деревьев требуется провести сжигание зараженной древесины для предотвращения распространения вредителя. К сожалению, в настоящее время действующие требования лесного законодательства не позволяют оперативно назначать и проводить санитарные рубки в очагах вредных организмов. Это возможно только на наиболее поврежденных лесных участках»,— рассказали в министерстве природы края.

«Химический способ уничтожения невозможен для этого стволового вредителя, ведущего скрытый образ жизни. Уссурийский полиграф живет под корой, поэтому обработка химическими реагентами ствола дерева результата не принесет. Массовый отлов феромонными ловушками может быть эффективен лишь в разреженных популяциях, а отпугивание жуков с использованием антиферомонов эффективно для небольших групп деревьев. Этот процесс очень трудоемок и не принесет нужного результата»,— заключили в краевом минприроды.

В Пермском крае уссурийский полиграф был впервые обнаружен летом 2022 года. Сегодня этот вид жука-короеда распространен в 11 муниципальных образованиях региона, в общей сложности им поражено более 1,9 тыс. га насаждений. Вредитель повреждает сибирские пихты, на деревьях других видов в Прикамье на сегодняшний день не выявлен.