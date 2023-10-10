Второй дом усадьбы Скрипова на улице Ленина в Уфе включен в реестр ОКН

Выявленный объект культурного наследия «Второй дом усадьбы Скрипова» на улице Ленина, 20/2 (во дворе) в Уфе включен в реестр памятников истории и культуры народов России регионального значения. Соответствующий приказ Башкультнаследия опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Здание построено в начале XX века. Оно было включено в перечень выявленных объектов культурного наследия в апреле 2017 года. Площадь здания составляет 680 кв. м, ранее в нем располагался офис республиканской коллегии адвокатов.

На территории памятника разрешается мониторинг за его состоянием, работы по его сохранению без изменения особенностей здания. Запрещается любая хозяйственная деятельность без согласования с Башкультнаследием, снос, размещение рекламных конструкций и внешних блоков кондиционеров.

Предметом охраны является местоположение памятника, объемно-пространственная композиция исторической части объекта (первый и второй этажи трехэтажного здания), композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов, капитальные кирпичные стены исторической части особняка, декоративное оформление сохранившихся фрагментов интерьеров, кованые ограждения парадной лестницы и так далее.

Второй дом усадьбы Скрипова входит в комплекс из трех памятников, включающий также расположенный на улице Ленина, 20 главный дом и хозяйственную постройку (Ленина, 20/1).

Как сообщал «Ъ-Уфа», в январе 2018 года ГУП «Управление административными зданиями Республики Башкортостан» продало на торгах это здание за 22,5 млн руб. физлицу Владимиру Иванову.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте н» реализовало это здание на торгах за 22,5 млн руб. физлицу Владимиру Иванову.