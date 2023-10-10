IT-компания Axenix открыла офис в Краснодаре

Консалтинговая технологическая компания Axenix (ранее Accenture) открыла офис в кубанской столице. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Организация действует под юридическим наименованием ООО «АксТим» и предоставляет услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности.

«Деловой потенциал Краснодарского края привлекает сюда крупных поставщиков IT-решений. Здесь быстро развивается местный бизнес и растут его потребности в цифровизации. Все это создает благоприятные условия для развития нашей отрасли»,— отметил руководитель сети региональных офисов Axenix Дмитрий Горынин.

Кроме того, в компании считают, что Краснодар обладает значительным кадровым резервом. В частности, профильные технические вузы города с населением 1,12 млн человек ежегодно выпускают более 10 тыс. студентов по IT-специальностям.

Маргарита Синкевич

Читайте нас в Telegram