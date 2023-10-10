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Первый этап реконструкции площади 200 лет Сарапулу завершился

В Сарапуле завершили первый этап работ по реконструкции площади, посвященной 200-летию города. Подрядчик провел инженерные коммуникации, высадил деревья, а также выложили брусчатку, рассказал во «ВКонтакте» глава города Виктор Шестаков. Пространство заполнили малыми архитектурными формами, в том числе появились скамьи, урны и беседка.

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Фото: VK.com, Виктор Шестаков

Фото: VK.com, Виктор Шестаков

Фото: VK.com, Виктор Шестаков

Фото: VK.com, Виктор Шестаков

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Фото: VK.com, Виктор Шестаков

Фото: VK.com, Виктор Шестаков

Фото: VK.com, Виктор Шестаков

Фото: VK.com, Виктор Шестаков

В 2024 году здесь благоустроят территорию вдоль дома №87 на улице Азина, а также полностью отремонтируют дорожное полотно от Дубровской до пешеходного перехода около АЗС-банк. Вдоль улицы Азина организуют дополнительные парковочные места и соединят тротуарную сеть.

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