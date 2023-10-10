ХК «Сочи» проиграл в овертайме ЦСКА со счетом 2:3

Хоккейный клуб «Сочи» проиграл на домашнем льду московскому ЦСКА в матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Встреча завершилась со счетом 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1).

В команде Сочи шайбы забили Василий Мачулин (на 19-й минуте) и Даниил Сероух (на 38-й). В команде ЦСКА отличились Владислав Каменев (на 14-й минуте), Прохор Полтапов (на 23-й). Победу ЦСКА в овертайме принес Никита Нестеров.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» сыграет 12 октября в Нижнекамске с «Нефтехимиком». ЦСКА ждет следующая игра 11 октября со «Спартаком».

Татьяна Ручкина

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