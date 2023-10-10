В Перми международный турнир по боксу перенесен на 19 октября

Запланированный на 20 октября в Перми международный турнир по боксу перенесен на день раньше. Об этом сообщает лига Ural Fighting Championship (Ural FC). Мероприятие состоится в рамках форума «Россия — спортивная держава».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ural Fighting Championship Фото: Ural Fighting Championship

О причинах переноса не сообщается. Все купленные билеты на соревнования действительны.

Как заявляют организаторы, главным событием турнира станет поединок олимпийского чемпиона-2020, четырехкратного чемпиона России Альберта Батыргазиева против венесуэльца Эндера Луцеса, одержавшего 20 побед в 20 поединках своей карьеры, из них 16 — нокаутом. Бой пройдет в 10 раундов в категории «Легкий вес».

В главном бою турнира сойдутся шестикратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы по боевому самбо россиянин Кирилл Сидельников и нидерландский кикбоксер Нидаля Бикири. Россиянин дебютирует в профессиональном боксе. Поединок пройдет в четыре раунда в категории «Тяжелый вес».

На международном турнире Ural FC 4 будет представлено 10 стран. За победу в турнире поборются спортсмены из России, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Ирана, Марокко, Португалии, Бельгии, Венесуэлы и Нидерландов.

ХI Международный форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Перми с 19 по 22 октября. В дни проведения форума в столице Прикамья пройдет пять крупных спортивных мероприятий, в том числе три международных. Международные соревнования по баскетболу 3х3 проведут 19 октября на площадке Пермского академического Театра-Театра, в них примут участие команды из семи стран. В этот же день сборная России по регби проведет выставочный матч с пермским клубом «Витязь». Также состоится фестиваль по фиджитал-спорту.