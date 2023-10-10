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обновлено 08:35

Более 1 млрд рублей выделят из федерального бюджета на строительство ледовой арены на Иве

На строительство ледовой арены в пермском микрорайоне Ива из федерального бюджета выделят более 1 млрд руб., сообщает губернатор Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале. Финансовый институт «ДОМ.РФ» при помощи инфраструктурных облигаций направит на этот проект более 1 млрд руб., еще 128 млн руб. будут выделены из федерального бюджета по нацпроекту «Демография».

Недавно в микрорайоне Ива началось строительство ледовой арены. Подрядчик уже приступил к активным работам: подготовил котлован, заменил непригодный грунт и начал бетонировать фундамент. Ледовая арена площадью 9 тыс. кв. м возводится на участке, расположенном между жилыми кварталами микрорайона Спортивный и строящимся ТЦ. Спорткомплекс будет двухэтажным, с двумя ледовыми полями, зрительскими трибунами вместительностью не менее 250 человек, тренажерным и спортивным залами, раздевалками и тренерскими. В помещениях будет организован учебно-тренировочный процесс и созданы условия для проведения городских соревнований. Стоимость работ составит 1,3 млрд руб.

Договор генерального подряда на строительство спортивного объекта заключен с ООО «Строй-Комплекс». Это пермская компания, которая за семь лет работы в регионе завершила более 40 проектов. Подрядчик должен будет сдать арену через 17 месяцев.

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