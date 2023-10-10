КСП Челябинской области проверит бюджетные расходы в ЗАГС

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области приступила к анализу использования бюджетных средств государственным комитетом по делам ЗАГС региона. Проверяемая сумма превышает 371,5 млн руб., сообщается в telegram-канале КСП области.

В ходе контрольного мероприятия аудиторы проверят расходы на обеспечение выполнения функций по государственной регистрации актов гражданского состояния, соблюдение требований бюджетного законодательства при распределении и предоставлении субвенций местным бюджетам, а также правомерность расходов на выплаты персоналу.

В 2022 году расходы госкомитета по делам ЗАГС составили 192 млн руб., в 2023 – 180 млн. Проверка предусмотрена планом мероприятий КСП на этот год.

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