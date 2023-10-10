«Уралкалий» наградил победителей конкурса научно-исследовательских работ «Эффективное применение калийных удобрений в сельском хозяйстве»
«Уралкалий» вручил награды победителям конкурса научно-исследовательских работ (НИР) «Эффективное применение калийных удобрений в сельском хозяйстве», организованного при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.
Первое место заняла работа Удмуртского государственного аграрного университета на тему «Влияние калийных и магниевых удобрений на продуктивность и качество картофеля и овощных культур». Второе – материал Алтайского государственного аграрного университета «Эффективность применения калийных удобрений на зернобобовых культурах в условиях Алтайского края». Третьей стала работа «Оценка эффективности применения калийных удобрений в длительных и краткосрочных полевых опытах на различных сельскохозяйственных культурах в условиях Предуралья» Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН.
Победители конкурса получили денежные призы в размере 300 тыс. рублей, 200 тыс. рублей и 100 тыс. рублей соответственно.
Награждение победителей и участников конкурса состоялось в рамках XXV Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2023» на стенде Минсельхоза РФ.
Конкурс НИР «Эффективное применение калийных удобрений в сельском хозяйстве» ориентирован на совершенствование подходов к применению калийных удобрений с целью повышения эффективности их использования в сельском хозяйстве. Участие в конкурсе могли принять высшие учебные заведения и научные учреждения РФ, располагающие материально-технической и научной базой для проведения НИР.
ПАО "Уралкалий"
Реклама