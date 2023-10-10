Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Конюшня и дом сгорели в деревне Удмуртии из-за короткого замыкания

В Киясовском районе Удмуртии в селе Подгорное произошел пожар в частном домовладении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. О распространении пламени стало известно 9 октября около 3:40. О пострадавших не сообщается.

Предыдущая фотография

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Огонь уничтожил веранду, конюшню, стайку, навес, сарай и гараж на 112 кв. м. Кроме того, оказался поврежден неэксплуатируемый дом, баня, предбанник и сарай. Предварительной причиной происшествия называют короткое замыкание в доме.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...