Конюшня и дом сгорели в деревне Удмуртии из-за короткого замыкания
В Киясовском районе Удмуртии в селе Подгорное произошел пожар в частном домовладении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. О распространении пламени стало известно 9 октября около 3:40. О пострадавших не сообщается.
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Огонь уничтожил веранду, конюшню, стайку, навес, сарай и гараж на 112 кв. м. Кроме того, оказался поврежден неэксплуатируемый дом, баня, предбанник и сарай. Предварительной причиной происшествия называют короткое замыкание в доме.