В половине регионов Сибири оклады педагогов – менее 10 тыс рублей

Профсоюз «Учитель» опубликовал данные о размерах окладов педагогов, установленных региональными властями, по сравнению с планируемым с 1 января 2024 года размером МРОТ (19,2 тыс. руб.). Как следует из данных организации, в Сибири оклады (без категории и стажа) менее 10 тыс. руб. у педагогов Республики Алтай (4,2 тыс. руб.), в Алтайском крае (6,9 тыс. руб.), в Хакасии (8 тыс.), в Кузбассе (9,4 тыс.), в Красноярском крае (9,5 тыс.). Чуть выше оклады педагогов в Омской области (10 тыс. руб.), Иркутской (12,5 тыс.) и Томской (14 тыс.).

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В семи регионах России, включая Новосибирскую область, действует модель оплаты «ученико-час» или размер оклада оставлен на усмотрение руководителя образовательной организации. Ранее сообщалось, что диапазон зарплат для педагогов Новосибирской области составил 30 тыс. – 57,4 тыс. руб.

«Результаты мониторинга показывают, что в 40% регионов страны оклады педагогических работников не превышают половины МРОТ (от 3420 до 9580 руб.). Только в Ямало-Ненецком АО, Магаданской области и Приморском крае оклады выше ожидаемого МРОТ. Чтобы выжить, учителя работают на 1,5-2 ставки, набирают дополнительную работу в школе, занимаются репетиторством»,– сообщают авторы исследования.

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Анна Егорова