Минфин РФ подтвердил высокую долговую устойчивость Челябинской области

Челябинская область снова вошла в группу регионов РФ с высоким уровнем долговой устойчивости. Оценку субъектов Федерации провело Министерство финансов России, сообщает пресс-служба регионального минфина.

Согласно методике, субъекты РФ оцениваются по нескольким показателям: объем государственного долга по отношению к собственным доходам, доля расходов на обслуживание госдолга в общем объеме расходов и годовая сумма платежей на погашение и обслуживание имеющегося госдолга по отношению к собственным доходам. Регионы делятся на группы – с высоким, средним и низким уровнями долговой устойчивости.

По словам министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына, регион предпочитает не брать дорогие коммерческие займы, которые могут отразиться на финансовой устойчивости бюджета. «Благо, нам удается справляться собственными силами в решении не только текущих задач, но вопросов развития, и для таких кредитов нет острой необходимости. А там, где требуются значительные ресурсы, в том числе для запуска крупных проектов, регион использует льготное федеральное финансирование, которое гораздо привлекательнее по условиям обслуживания и возврата»,– говорит министр. Он отмечает, что последний раз банковские кредиты регион брал в 2016 году, а в 2020 году выпускал облигации.

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