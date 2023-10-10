«РБК-Пермь»: Бывшие сотрудники ПГНИУ отсудили у вуза свыше 2 млн рублей

Дзержинский районный суд обязал Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) выплатить 12 экс-сотрудникам в общей сложности 2,01 млн руб. Об этом сообщает «РБК-Пермь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В сумму вошли долги по стимулирующим надбавкам, проценты за их задержку и компенсация морального вреда. Наиболее крупная сумма взыскана в пользу экс-начальника отдела по управлению кампусом Дениса Реминюка — 401 тыс. руб. Бывшая начальница планово-экономического управления вуза Наталья Шехмаметьева получит 158 тыс. руб. Остальным 10 экс-сотрудникам выплатят от 17,5 тыс. до 344,2 тыс. руб.

Напомним, весной 2023 года сотрудники ПГНИУ подали в Дзержинский райсуд 12 исков к вузу с требованием выплатить надлежащие им надбавки к заработной плате. По словам истцов, выплаты прекратились в марте, когда новый ректор Игорь Германов отказался от выплат надбавок, установленных своим предшественником Дмитрием Красильниковым 19 января 2023 года. В феврале господин Красильников покинул пост ректора.