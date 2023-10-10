Жительница Алтайского края пойдет под суд за попытку нанять киллера для невестки

В Алтайском крае в отношении 58-летней местной жительницы утверждено обвинительное заключение по делу о заказном убийстве. Как сообщает прокуратура края, женщина из-за личной неприязни пыталась нанять киллера, чтобы убить невестку.

В феврале 2023 года заказчица встретилась с предполагаемым исполнителем преступления. Она передала ему 150 тыс. руб. в качестве предоплаты, еще 1,5 млн руб. обвиняемая пообещала отдать после убийства. Роль киллера выполнил оперативный сотрудник. В дальнейшем фигурантка была задержана правоохранителями.

В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд Барнаула. Злоумышленнице предъявлены обвинения по .1 ст. 30, ч. 4, 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, максимально наказание – 20 лет лишения свободы).

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Александр Киселев